Jannik Sinner e Carlos Alcaraz i numeri uno delle palle break negli Slam

interessante primato: sono i numeri uno nelle palle break conquistate e convertite durante gli Slam. Questi dati non solo sottolineano la loro determinazione e freddezza nei momenti cruciali, ma potrebbero anche rappresentare un indicatore chiave del loro potenziale successo nei grandi appuntamenti del tennis mondiale. Due talenti emergenti che, tra sfide e record, continuano a scrivere pagine importanti della storia di questo sport.

A diversi giorni dalla loro finale del Roland Garros, sulla quale il tempo farĂ sì che il dibattito circa il posizionamento tra le migliori finali Slam della storia farĂ il suo percorso, continuano a emergere dati numerici interessanti intorno a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due, infatti, sono coloro che piĂą di tutti gli altri, nei primi due Slam dell'anno, hanno convertito palle break in questi specifici eventi. Per loro, infatti, c'è un totale di 68. In particolare, per Sinner sono state 30 agli Australian Open (dove ha vinto) e 38 al Roland Garros, per Alcaraz invece 26 a Melbourne (dov'è uscito ai quarti) e 42 a Parigi.

