James Gunn risponde alla percezione che tutti i fan DC vogliano vedere il Batman di Robert Pattinson nel DCU

James Gunn rompe il silenzio e risponde alle voci che vogliono Robert Pattinson protagonista nel nuovo DCU. Mentre il sequel di The Batman di Matt Reeves si avvicina, molte aspettative si concentrano sul ritorno dell’attore nei panni di Bruce Wayne. Ma cosa ne pensa Gunn? Prepariamoci a scoprire come il regista e produttore affronta questa attesa febbrile e le speranze dei fan. La verità potrebbe sorprenderti...

Nonostante il recente ritardo, si prevede che il sequel di The Batman  di Matt Reeves inizi la produzione all’inizio del prossimo anno, con la nuova data di uscita fissata al 1° ottobre 2027. Robert Pattinson tornerà nei panni di Bruce WayneBatman, ma molti fan sperano ancora di vedere l’attore di Mickey 17 nei panni del Cavaliere Oscuro del DCU per il film in programma The Brave and the Bold e oltre. Integrare il Batverse nel DCU potrebbe essere la soluzione più sensata, se non altro per evitare di avere due franchise di Batman separati che si svolgono parallelamente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it