James Gunn ha consultato Zack Snyder per il costume del suo Superman

In un mondo di supereroi, anche i dettagli fanno la differenza: James Gunn ha consultato Zack Snyder per il costume di Superman, affrontando il classico dilemma della "mutanda" rossa sopra o meno. Con un design curato dalla talentuosa Judianna Makovsky, il nuovo costume, ispirato da Alex Ross, unisce tradizione e innovazione, rispondendo alle aspettative dei fan e ridefinendo l’iconica immagine dell’Uomo d’Acciaio. La domanda ora è: quale scelta prediligerai?

"Mutanda" rossa sopra o no? Questo era il dilemma quando si è trattato di David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio nel film di Superman di James Gunn. Il costume, disegnato dalla costumista candidata all'Oscar Judianna Makovsky, che ha lavorato ai film dei Guardiani della Galassia di Gunn, così come a Harry Potter, Hunger Games, Suicide Squad e Avengers: Endgame, presenta un simbolo di Superman ispirato ad Alex Ross, un colletto rialzato e profili simili a quelli del rilancio della DC del 2011, The New 52,??e il classico "mutandone" rosso, elemento distintivo di quasi tutti i costumi indossati da Big Blue fin dal numero 1 di Action Comics del 1938.

