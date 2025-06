Jacopo Bellussi | Ho già delle idee per il Festival di Nervi 2026 ma si vedrà E intanto mi avvicino a Genova

Jacopo Bellussi, étoile genovese, condivide le sue emozioni e progetti per il Festival di Nervi 2026, mentre si avvicina alla sua amata Genova. Tra balletti iconici e compagnie internazionali come l’Opéra di Parigi e la Royal Ballet School, il suo percorso è un inno alla passione e al talento. Con un futuro da primo ballerino all’orizzonte, Jacopo intende continuare a rendere orgogliosa la sua città, portando il meglio del balletto nel cuore di Nervi.

L’étoile genovese racconta i suoi balletti di Nervi che quest’anno vedranno il ritorno dell’Opéra di Parigi, la Royal Ballet School di Londra e altre compagnie internazionali. Nel suo futuro, un nuovo incarico come primo ballerino e la voglia di continuare a mettere al servizio della sua città natale l’esperienza maturata in questi anni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Jacopo Bellussi: “Ho già delle idee per il Festival di Nervi 2026, ma si vedrà. E intanto mi avvicino a Genova”

In questa notizia si parla di: nervi - jacopo - bellussi - idee

Jacopo Bellussi: “Ho già delle idee per il Festival di Nervi 2026, ma si vedrà. E intanto mi avvicino a Genov…; Bellussi: Il Festival del balletto di Nervi 2025 sarà una manifestazione top; Report del Consiglio comunale del 28 gennaio.

Jacopo Bellussi: “Ho già delle idee per il Festival di Nervi 2026, ma si vedrà. E intanto mi avvicino a Genova” - L’étoile genovese racconta i suoi balletti di Nervi che quest’anno vedranno il ritorno dell’Opéra di Parigi, la Royal Ballet School di Londra e altre ... Riporta ilsecoloxix.it

Nervi, Festival del Balletto alle porte - rappresenta per me il coronamento di un percorso di lavoro svolto in questi ultimi anni. Scrive msn.com

Bellussi: "Il Festival del balletto di Nervi 2025 sarà una manifestazione top" - Sarà un festival top e c'è da crederci dal momento che ad affermarlo è proprio Jacopo Bellussi, etoile genovese ... Secondo primocanale.it