Jacobs il ritorno in pista è vicino | gli allenamenti di Marcell – Video

Dopo mesi di inattività e sfide fisiche, Marcell Jacobs sta finalmente tornando a correre: le sue sessioni di allenamento negli Stati Uniti svelano un atleta determinato a riconquistare il suo posto al massimo livello. La sua ripresa è un esempio di tenacia e passione, e i fan non vedono l’ora di vederlo in pista di nuovo. Il ritorno di Jacobs segna una nuova avventura che potrebbe riscrivere le regole del suo futuro sportivo.

(Adnkronos) – Marcell Jacobs sta tornando. Il velocista azzurro, medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo2020, si prepara a scendere in pista dopo il lungo stop che lo ha tenuto lontano dalle gare per oltre quattro mesi. Jacobs infatti, che si è trasferito negli Stati Uniti per allenarsi, ha subito diversi infortuni che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jacobs, il ritorno in pista è vicino: gli allenamenti di Marcell – Video

In questa notizia si parla di: jacobs - pista - marcell - ritorno

Tortu: «Ho chiarito con Jacobs, tra noi non cambia nulla. Nel periodo buio la pista è stata il mio rifugio» - Filippo Tortu torna in pista al Golden Gala: un atteso ritorno per il campione olimpico della 4×100. Dopo un periodo di riflessione, chiarisce con Jacobs che la loro amicizia rimane intatta.

Attesi in pista Gianmarco Tamberi e Nadia Battocletti. Assente per infortunio Marcell Jacobs Vai su Facebook

Quando gareggia Jacobs? Il video che fa 'sperare' i suoi tifosi; Marcell Jacobs allo SprintFestival Roma: in pista sui 100; Marcell Jacobs torna in pista: il 20 giugno correrà al Roma Sprint Festival.

Jacobs torna in pista tra certezze e dubbi: ma sarà ancora grande? - Martedì l'ex re dei 100 riappare sulla pista di Turku dopo i mesi trascorsi ad allenarsi negli Stati Uniti. Lo riporta corrieredellosport.it

Quando torna a correre Marcell Jabobs? Ufficiale la data del suo ritorno in pista - Il velocista italiano gareggerà tra pochi giorni in Finlandia ma ha già in programma altri due obiettivi, uno ad agosto e un altro a settembre, andiamo ... Riporta tag24.it

Jacobs, la rivelazione sul caso spionaggio con Tortu: Marcell prova a lasciarsi le polemiche alle spalle a Turku - Marcell Jacobs è stato sentito riguardo il caso che lo ha visto come persona offesa dopo la viceda spy- Segnala sport.virgilio.it