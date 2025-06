Jacobs il ritorno in pista è vicino | gli allenamenti di Marcell – Video

Marcell Jacobs sta tornando a correre con rinnovata determinazione, dopo mesi di sfide e infortuni che ne hanno ostacolato la corsa verso il traguardo. L’atleta azzurro, campione olimpico dei 100 metri, si sta preparando a riscrivere ancora una volta la sua storia sportiva. Con il suo ritorno in pista, sono tanti gli occhi puntati su di lui, pronti a scoprire se sarà in grado di dominare ancora il rettilineo.

(Adnkronos) – Marcell Jacobs sta tornando. Il velocista azzurro, medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo2020, si prepara a scendere in pista dopo il lungo stop che lo ha tenuto lontano dalle gare per oltre quattro mesi. Jacobs infatti, che si è trasferito negli Stati Uniti per allenarsi, ha subito diversi infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni, ma ora sembra aver finalmente smaltito i propri problemi fisici ed è pronto a tornare in pista martedì 17 giugno a Turku, in Finlandia, in occasione dei dei Paavo Nurmi Games, dove lo scorso anno trionfò nei 100 metri facendo segnare anche il record del meeting grazie ai suoi 9?92. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Tortu: «Ho chiarito con Jacobs, tra noi non cambia nulla. Nel periodo buio la pista è stata il mio rifugio» - Filippo Tortu torna in pista al Golden Gala: un atteso ritorno per il campione olimpico della 4×100. Dopo un periodo di riflessione, chiarisce con Jacobs che la loro amicizia rimane intatta.

