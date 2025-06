Ivana Barbacci rieletta alla guida della CISL Scuola | le sfide del nuovo mandato

Ivana Barbacci torna a guidare la CISL Scuola con entusiasmo e determinazione, affrontando nuove sfide per il mondo dell'istruzione. Durante l’VIII Congresso Nazionale a Trieste, l’elezione unanime ha sottolineato la fiducia nel suo operato e nelle sue proposte. Tra le priorità del suo nuovo mandato, spiccano il rinnovo del contratto e la tutela dell'autonomia scolastica, elementi chiave per un sistema educativo più forte e giusto.

Ivana Barbacci è stata confermata segretaria generale della CISL Scuola. L’elezione unanime è avvenuta durante l’VIII Congresso Nazionale a Trieste. Tra le prioritĂ del nuovo mandato figurano il rinnovo del contratto e la difesa dell’autonomia scolastica. La conferma di Ivana Barbacci al vertice della CISL Scuola Al termine dell’VIII Congresso Nazionale della CISL Scuola, tenutosi . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: cisl - scuola - ivana - barbacci

Le novitĂ per la scuola dopo la pubblicazione in G.U. della Legge 69/2025: [Scheda CISL] - La pubblicazione della Legge n.69/2025 sulla Gazzetta Ufficiale segna importanti novitĂ per la scuola, in particolare in tema di reclutamento e funzionamento della pubblica amministrazione.

Ivana Barbacci confermata alla guida della CISL Scuola dopo l’VIII Congresso Nazionale Vai su Facebook

.@IvanaBarbacci è stata eletta all'unanimità #segretariagenerale della #CISLScuola al termine dei lavori dell'VIII #CongressoNazionale, concluso oggi a #Trieste. La affiancheranno in segreteria #PaolaSerafin, @robertocalienno e @Attilio_varengo. Una conf Vai su X

Ivana Barbacci confermata alla guida della dopo l'VIII Congresso Nazionale; Ivana Barbacci rieletta alla guida della CISL Scuola: le sfide del nuovo mandato; CISL Scuola, Ivana Barbacci confermata segretaria generale: Vigileremo sulle promesse del Ministro Valditara.

CISL Scuola, Ivana Barbacci confermata segretaria generale: “Vigileremo sulle promesse del Ministro Valditara” - Ivana Barbacci è stata riconfermata all'unanimità segretaria generale della CISL Scuola durante l'VIII Congresso Nazionale concluso a Trieste. orizzontescuola.it scrive

Scuola, più stabilità e valorizzazione del lavoro - Sono queste le priorità emerse dal congresso nazionale della Cisl Scuola, che ha confermato la guida di ... Da conquistedellavoro.it

Rinnovo contratto scuola, per la firma servono risorse, sgravi e welfare: Barbacci (Cisl) indica la via ma se ne riparla a settembre – INTERVISTA - “Il rinnovo del contratto Istruzione, Università e Ricerca 2022/24, quindi di un triennio già scaduto, per noi è un obiettvo prioritario: ci siederemo al tavolo nelle prossime settimane per proseguire ... Segnala tecnicadellascuola.it