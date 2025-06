Ivan Maraia nuovo allenatore del Tau Altopascio per la stagione 2025-2026

Ivan Maraia, volto noto del calcio italiano, è pronto a guidare il Tau Altopascio nella stagione 2025-2026 di Serie D. Dopo aver anticipato la notizia, il club ha scelto un allenatore di grande esperienza e competenza, ritenuto il profilo ideale per continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Maraia – afferma la dirigenza amaranto – porta con sé un curriculum di assoluto rilievo e una visione strategica che saprà valorizzare il talento e l’entusiasmo della squadra.

Era nell’aria e lo avevamo già anticipato. Ivan Maraia (foto) è il nuovo allenatore del Tau Altopascio per la stagione 2025-2026 in serie "D". In una nota il club afferma che "la società ha individuato in Maraia il profilo ideale per proseguire nel percorso di crescita intrapreso in questi anni, puntando su un allenatore di riconosciuta esperienza e competenza". "Maraia – afferma la dirigenza amaranto – porta con sé un curriculum di assoluto livello, avendo guidato panchine come quelle di Pontedera, Lucchese e Aglianese e vantando significative esperienze anche nelle categorie professionistiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ivan Maraia nuovo allenatore del Tau Altopascio per la stagione 2025-2026

In questa notizia si parla di: maraia - allenatore - ivan - altopascio

Dopo due stagioni e altrettante finali playoff, Venturi lascia il Tau Altopascio. Per sostituirlo gli amaranto pensano a Ivan Maraia Vai su Facebook

Ivan Maraia nuovo allenatore del Tau Altopascio per la stagione 2025-2026; Adesso è ufficiale: Ivan Maraia è il nuovo allenatore del Tau; Tau Calcio, scelta la direzione tecnica: l’ex Lucchese Ivan Maraia in panchina.

Ivan Maraia nuovo allenatore del Tau Altopascio per la stagione 2025-2026 - Il Tau Altopascio annuncia Ivan Maraia come nuovo allenatore e conferma Giovanni Maneschi come direttore tecnico. Come scrive msn.com

Adesso è ufficiale: Ivan Maraia è il nuovo allenatore del Tau - L'ex mister della Lucchese guiderà il club altopascese nel prossimo campionato di Serie D. Da noitv.it

Tau Calcio, scelta la guida tecnica: in panchina l’ex Lucchese Ivan Maraia - Il tecnico, che ha guidato anche Pontedera e Aglianese, per il dopo Venturi. Come scrive luccaindiretta.it