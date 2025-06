Italservice Loreto Pesaro trionfa e sale in B nazionale dopo la vittoria su Esperia Cagliari

L'Italservice Loreto Pesaro conquista la promozione in Serie B nazionale, scrivendo una pagina memorabile nella storia del club. Dopo aver dominato a casa e poi sfidato le aspettative in Sardegna, la squadra ha dimostrato cuore, tecnica e determinazione, superando un avversario ostico come l'Esperia Cagliari. Una vittoria che premia impegno e passione, segnando un nuovo entusiasmante capitolo per il calcio a 5 pesarese. Questa impresa resterà impressa come esempio di eccellenza e tenacia.

L’ Italservice Loreto Pesaro sale in B nazionale. È sua infatti la finale contro l’ Esperia Cagliari, formazione che in semifinale aveva eliminato la Halley Matelica. I pesaresi, dopo aver vinto gara1 in casa, sono andati a compiere il capolavoro in Sardegna espugnando l’infuocato parquet dei cagliaritani. Hanno dominato i primi due quarti e, stringendo i denti nel secondo tempo, sono riusciti ad arginare la rimonta impetuosa dei padroni di casa. Dunque, in B interregionale non ci sarà più l’Italservice, protagonista delle ultime stagioni assieme ai matelicesi. Nel frattempo sono uscite le nuove regole per questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italservice Loreto Pesaro trionfa e sale in B nazionale dopo la vittoria su Esperia Cagliari

In questa notizia si parla di: italservice - loreto - pesaro - sale

Italservice Loreto trionfa contro Ozzano nei quarti di finale playoff - Nella sfida emozionante tra ITALSERVICE LORETO e NEW FLYING BALLS OZZANO, la squadra di Loreto ha prevalso con un punteggio di 79-67.

Italservice Loreto Pesaro trionfa e sale in B nazionale dopo la vittoria su Esperia Cagliari; LIVE Serie B Interregionale - Finali playoff Centro: Loreto Pesaro in B Nazionale; Loreto Pesaro, Lorenzo Pizza protagonista nel basket, trattativa per l'acquisto di un titolo di B Interregionale.

Italservice Loreto Pesaro trionfa e sale in B nazionale dopo la vittoria su Esperia Cagliari - L'Italservice Loreto Pesaro conquista la B nazionale battendo Esperia Cagliari. Secondo msn.com

Italservice Loreto Pesaro conquista la promozione in Serie B espugnando Cagliari - Italservice Loreto Pesaro vince a Cagliari in Gara 2 dei playoff e ottiene la promozione in Serie B Nazionale. Segnala msn.com

Italservice Loreto sfida Esperia Cagliari per la promozione in serie B Nazionale - Italservice Loreto affronta Esperia Cagliari in garadue della finale playoff per salire in serie B Nazionale di basket. Scrive msn.com