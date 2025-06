Italposa Softball Forlì | debutta la lanciatrice americana Aisha Weixlmann

All’alba della quarta giornata del girone di ritorno, l’Italposa Softball Forlì si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo. La grande novità è l’arrivo della giovane e promettente lanciatrice americana Aisha Weixlmann, proveniente dal North Carolina e pronta a portare la sua energia e talento in campo. Un colpo di mercato che infiamma gli entusiasmi, promettendo emozioni e grandi sfide. La stagione si prospetta ricca di sorprese e successi.

All’alba della quarta giornata del girone di ritorno, attese oggi al Buscherini le Thunders di Castelfranco Veneto (gara1 alle 17, gara2 al via 40 minuti dopo la prima sfida), l’ Italposa Softball Forlì ha messo a segno un importante colpo: è arrivata in bianconero, infatti, la nuova lanciatrice americana: Aisha Weixlmann. Classe 2001, proviene dal North Carolina dove ha giocato nei suoi ultimi anni di college fino al 2024 nella Ncs di prima divisione. Suggerita da una ex Forlì, Sarah Pauly, avrà il difficile compito di sostituire in pedana Jordan Johnson nella partita riservata alle lanciatrici straniere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italposa Softball Forlì: debutta la lanciatrice americana Aisha Weixlmann

In questa notizia si parla di: forlì - italposa - softball - lanciatrice

Serie A1 Softball: Italposa Forlì sfida Bertazzoni Collecchio in trasferta - In scena la nona e ultima giornata d’andata della Serie A1 di softball, con Italposa Forlì impegnata in trasferta contro Bertazzoni Collecchio.

FIBS -... - FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball Vai su Facebook

SOFTBALL: Forlì, Aisha Weixlmann è la nuova lanciatrice dell'Italposa; Softball, Aisha Weixlmann è la nuova lanciatrice americana della Italposa; Nuovi arrivi in casa ITALPOSA softball Forlì.