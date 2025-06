Italia Under 21 non brillante ma cinica | un gol di Casadei dà i tre punti contro la Slovacchia e qualificazione in tasca

Nonostante un gioco meno brillante del solito, l’Italia Under 21 dimostra grande cinismo e determinazione: un gol di Cesare Casadei al 7’ basta ai nostri ragazzi per conquistare i tre punti contro la Slovacchia e assicurarsi il passaggio ai quarti di finale dell’Europeo di categoria. È la prova che, nel calcio come nella vita, a volte il metodo più efficace è sfruttare le occasioni con freddezza.

Italia Under 21: contro la Slovacchia Azzurri poco brillanti ma cinici; la squadra di Nunziata a punteggio pieno nel girone L'Italia Under 21 conquista con un turno d'anticipo l'accesso ai quarti di finale dell'Europeo di categoria, battendo di misura i padroni di casa della Slovacchia a Trnava. Decisiva la rete al 7' di Cesare Casadei,

Europei U21, l’Italia batte anche la Slovacchia: paura per Desplanches all’81

Riporta ilovepalermocalcio.com: L’Italia Under 21 di Carmine Nunziata supera anche la Slovacchia e sale a punteggio pieno nel suo girone europeo.