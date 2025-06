Italia Under 21 la carica di Buffon | Servono appartenenza attaccamento e passione

Italia Under 21 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di passione e orgoglio, ispirata dalla carica di Buffon. Il leggendario portiere, ora capo delegazione della Nazionale maggiore, ha già dimostrato quanto appartenenza e attaccamento siano fondamentali per il successo. Sabato 14 giugno, l’atterraggio a Trnava ha dato il via a un percorso che promette emozioni indimenticabili: è il momento di vivere e sostenere la nostra giovane Italia.

Buffon: "Con l'arbitro Oliver ho sbagliato, ma lo rifarei" - Gianluigi Buffon, storica leggenda del calcio italiano, ha recentemente rilasciato dichiarazioni al Salone del Libro di Torino, ammettendo di aver sbagliato con l'arbitro Oliver, ma affermando che rifarebbe la stessa scelta.

Nasce la nuova Italia Buffon. Gattuso. Bonucci. Barzagli. Forse anche Zambrotta. E Cesare Prandelli, il ct dell’Italia finalista a Euro 2012, bella, spettacolare, offensiva, eguagliata per stile soltanto dalla prima di Mancini. Sta nascendo un’Italia ad altissimo Vai su Facebook

Calciatori europei con più presenze in nazionale: Cristiano Ronaldo a quota 221 col Portogallo; Il figlio di Buffon convocato in Nazionale, ma non dall'Italia: prima chiamata per Louis Thomas; Il figlio di Buffon debutta con l'Under 18 della Repubblica Ceca: come è andata la partita dell'attaccante del Pisa.

UNDER 21 - Italia, Buffon agli azzurrini: "Vorrei vedere senso di appartenenza e grande passione" - "Non vi chiedo di vincere, ma vorrei vedere senso di appartenenza, grande attaccamento e soprattutto grandissima passione". Segnala msn.com

VIDEO - Buffon fa visita a Baldanzi e Pisilli nel ritiro dell'Italia Under 21 - Il Capo Delegazione dell'Italia ha incontrato gli azzurrini in vista della sfida di questa sera alle 21 contro la Slovacchia, decisiva per il passaggio del turno ... Si legge su ilromanista.eu

Italia, in arrivo il ct Under 21. E c’è una volata Buffon-Maldini-Oriali - Contratti in scadenza e il 9 agosto a Coverciano tornerà in campo per la prima amichevole (Italia- Riporta corrieredellosport.it