Italia Under 21 gli Azzurrini volano ai quarti di finale dell’Europeo! Battuta di corto muso anche la Slovacchia | la prestazione del bianconero Turicchia

L’Italia Under 21 continua a sorprendere e a entusiasmare gli appassionati di calcio, consolidando la sua posizione ai quarti di finale di Euro 2025. Dopo un’energica vittoria per 1-0 contro la Slovacchia, firmata da Casadei, gli Azzurrini dimostrano di avere tutte le carte in regola per puntare alle fasi finali. Ora, l’attesa si concentra sulla sfida con la Spagna, che svelerà le reali ambizioni della squadra.

