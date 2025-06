Italia U21 qualificata ai quarti | Slovacchia piegata e punteggio pieno

L’Italia U21 di Nunziata conquista un’importantissima qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo, grazie a una vittoria sofferta ma meritata sulla Slovacchia. Con il punteggio di 1-0, i nostri giovani talenti dimostrano cuore e determinazione, anche in un clima infuocato che rende il traguardo ancora più significativo. La strada verso il successo è appena iniziata, e l’Italia si conferma protagonista del torneo. Un risultato che fa sognare tutta la nazione...

L’Italia U21 di Nunziata soffre ma batte di misura la Slovacchia e si qualifica in anticipo ai quarti di finale dell’Europeo. L’Italia Under 21 vince 1-0 sui padroni di casa della Slovacchia e dopo la seconda gara è a punteggio pieno come la Spagna che nel pomeriggio aveva a sua volta vinto sulla Romania (ancora a zero), guadagnando così l’accesso ai quarti di finale del torneo. Ma quanta fatica, in un clima infuocato soprattutto nel finale quando il pubblico di casa ha spinto la Slovacchia alla teorica rimonta, non avvenuta nonostante una ripresa in sofferenza per gli Azzurrini. In campo anche l’ex Inter Zanotti. 🔗 Leggi su Internews24.com