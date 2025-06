Italia U21 Casadei firma il gol qualificazione! 1-0 alla Slovacchia

L'Italia Under 21 fa il colpo grosso in Trnava, conquistando la qualificazione ai quarti di finale con un’azione da veri guerrieri. Grazie al gol decisivo di Cesare Casadei, gli azzurrini dimostrano carattere e determinazione, superando una Slovacchia combattiva e portando a casa una vittoria importante. È stata una gara di sofferenza, ma il risultato parla chiaro: avanti così, l’Italia punta a sognare in grande.

L’Italia U21 batte 1-0 la Slovacchia grazie al gol di Cesare Casadei. Gli azzurrini, nella seconda giornata del girone, strappano già la qualificazione. AVANTI – Nonostante una partita di sofferenza, l’ Italia U21 batte i pari età della Slovacchia e si qualificano ai quarti di finale dell’Europeo di categoria. Gli azzurrini di Nunziata passano subito in vantaggio al 7? con Casadei che gela lo stadio di Trnava. Il centrocampista del Torino controlla bene e batte Belko con un diagonale di sinistro. L’Italia però non regge il ritmo e lascia il controllo ai padroni di casa: nella ripresa è la Slovacchia che prova a trovare la via del pareggio, ma al 90? ci pensa Desplanches a chiudere gli spazi e a tenere il vantaggio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Italia U21, Casadei firma il gol qualificazione! 1-0 alla Slovacchia

In questa notizia si parla di: italia - slovacchia - casadei - qualificazione

Italia Under 21 verso gli Europei in Slovacchia, martedì il raduno: c'è anche il "palermitano" Desplanches - Martedì in Slovacchia, l’Italia Under 21 si prepara per la fase finale degli Europei, con il raduno a pochi giorni.

PARATA SENSAZIONALE CHE VALE LA QUALIFICAZIONE AL TURNO SUCCESSIVO ? L'Italia vince 1-0 contro la Slovacchia e si assicura l'accesso ai quarti di finale degli Europei Under 21 Così come contro la Romania, dove parò un calcio di rigore, Vai su Facebook

Spagna 6 Italia 3 Slovacchia 0 Romania 0 Grazie alla vittoria all’ultimo della Spagna, una vittoria contro la Slovacchia ci darebbe l’aritmetica qualificazione. Anche il pareggio non sarebbe malissimo. Forza (Baldanzi). Vai su X

LIVE Slovacchia-Italia 0-1: sblocca Casadei, poi Baldanzi non trova la porta; Europei Under 21, Casadei decide partita e qualificazione. L'Italia approda ai quarti di finale; Casadei-gol, Slovacchia ko: Azzurrini ai quarti.

Italia-Slovacchia U21 1-0: Casadei decide il match e regala la qualificazione ai quarti di finale

Come scrive msn.com: 0 consecutivo qualifica l'Italia U21 che, sconfitta la Slovacchia dopo la Romania, è salita a quota ...