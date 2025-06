Italia-Slovacchia U21 oggi Europei 2025 | orario tv programma streaming

L’Italia Under 21 si prepara a un match decisivo contro la Slovacchia nei Campionati Europei 2025, un vero spartiacque nella corsa al passaggio del turno. Dopo la vittoria di misura sulla Romania, gli Azzurrini affrontano i padroni di casa a Trnava, con la speranza di consolidare il risultato e proseguire con determinazione il cammino verso le fasi finali. Ecco tutto quello che devi sapere su orario, tv, programma e streaming del match.

Primo vero spartiacque per l’ Italia, che sfida la Slovacchia nel secondo turno della fase a gironi dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2025. Gli Azzurrini tornano in campo a Trnava con l’obiettivo di portare a casa il successo anche contro i padroni di casa tre giorni dopo la sofferta vittoria di misura al debutto sulla Romania per 1-0 con gol di Baldanzi. Si tratta di uno scontro diretto fondamentale per i ragazzi del CT Carmine Nunziata, che sarebbero già certi della qualificazione ai quarti di finale con una gara d’anticipo battendo la Slovacchia (e con la Spagna che non perde la sua partita di oggi pomeriggio contro la Romania). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Slovacchia U21 oggi, Europei 2025: orario, tv, programma, streaming

