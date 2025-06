Italia Gennaro Gattuso sarà il nuovo ct | l’annuncio di Fabrizio Romano

Ecco l’attesissimo annuncio che accende le speranze degli appassionati di calcio: Fabrizio Romano rivela che Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell’Italia. Dopo un periodo turbolento e una brusca svolta nella gestione della Nazionale, Gattuso si prepara a guidare gli azzurri verso nuove sfide e successi. La sua nomina segna un capitolo emozionante e ricco di aspettative. Un passo importante che potrebbe rivoluzionare il volto del calcio italiano.

È arrivato l'annuncio di Fabrizio Romano: Gennaro Gattuso sarà il nuovo ct dell'Italia. A meno di nuovi, e a questo punto ancor più clamorosi, colpi di scena, l' Italia ha il suo nuovo commissario tecnico. Si tratta di Gennaro Gattuso che prende il posto dell'esautorato Luciano Spalletti. Il tecnico toscano e la Figc, avevano deciso di interrompere i loro rapporti il giorno seguente, sabato scorso, alla sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. Un risultato che ha reso complicata, e non poco, la qualificazione della Nazionale al Mondiale del 2026 senza dover passare per i playoff. Nonostante ciò, l'ex allenatore del Napoli è stato ugualmente in panchina nella gara successiva contro la Moldova, vinta 2-0, nonostante l'addio comunicato pubblicamente il giorno precedente.