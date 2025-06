Italia Gattuso nuovo ct ma non solo Un altro inizio | ecco come cambierà la Nazionale | CMIT

Italia pronta a scrivere un nuovo capitolo con Gattuso come prossimo ct, annunciato la prossima settimana. Con uno staff ricco di ex campioni e il ritorno di Cesare Prandelli, il rinnovamento azzurro punta a rinnovare entusiasmo e vittorie. Ma non sarà solo un cambio in panchina: si tratta di un vero e proprio rilancio che coinvolgerà tutta la Nazionale e il Club Italia, segnando un nuovo inizio per il calcio italiano.

Il nuovo allenatore azzurro dovrebbe essere annunciato la prossima settimana e avrà uno staff e un Club Italia con tanti ex campioni più Cesare Prandelli. E bisognerà trovare altri due ct Gennaro Gattuso sarà il prossimo ct della Nazionale. Su questo, come vi raccontiamo da almeno tre-quattro giorni, non ci sono grandi dubbi. In realtà non ce ne sono mai stati, perché gli altri candidati (reali o meno) non hanno mai avuto dietro una pista concreta con contatti diretti o altro di simile. Da De Rossi a Mourinho, da Cannavaro a Benitez e Tedesco. Incassato il rifiuto di Ranieri e quello di Pioli, già in parola con la Fiorentina (per un contratto più lungo e più ricco), la Federazione è andata diretta su Gattuso, sponsorizzato in maniera importante da Gigi Buffon.

