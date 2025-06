Italia Gattuso nuovo ct ma non solo È solo l’inizio | ecco come cambierà la Nazionale | CMIT

Italia pronta a cambiare volto: Gattuso sarà il nuovo CT azzurro, portando con sé un team di ex campioni e Cesare Prandelli. Ma questa non è solo una svolta, è l'inizio di una nuova era per la Nazionale. Con un progetto che coinvolge il Club Italia e un futuro da scrivere passo dopo passo, il calcio italiano si prepara a rinascere. Ecco come Gattuso cambierà davvero la scena.

Il nuovo allenatore azzurro dovrebbe essere annunciato la prossima settimana e avrà uno staff e un Club Italia con tanti ex campioni più Cesare Prandelli. E bisognerà trovare altri due ct Gennaro Gattuso sarà il prossimo ct della Nazionale. Su questo, come vi raccontiamo da almeno tre-quattro giorni, non ci sono grandi dubbi. In realtà non ce ne sono mai stati, perché gli altri candidati (reali o meno) non hanno mai avuto dietro una pista concreta con contatti diretti o altro di simile. Da De Rossi a Mourinho, da Cannavaro a Benitez e Tedesco. Incassato il rifiuto di Ranieri e quello di Pioli, già in parola con la Fiorentina (per un contratto più lungo e più ricco), la Federazione è andata diretta su Gattuso, sponsorizzato in maniera importante da Gigi Buffon. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia, Gattuso nuovo ct ma non solo. È solo l’inizio: ecco come cambierà la Nazionale | CM.IT

