Italia Gattuso CT sarebbe davvero la scelta giusta?

puntare su una figura carismatica e di grande esperienza come Gattuso, capace di infondere entusiasmo e determinazione alla Nazionale. La sua grinta e il suo cuore azzurro potrebbero rappresentare la svolta giusta in un momento cruciale per il calcio italiano, portando nuova linfa e passione sotto la guida della FIGC. È arrivato il momento di scrivere una nuova pagina di storia, affidandosi a chi conosce bene i valori e le sfide di questa magica Nazionale.

Rino Gattuso, in piedi davanti alla panchina della Nazionale, con lo sguardo tagliente, infuocato e le braccia incrociate. Un’immagine potente. Quella stessa espressione che, nel 2006, guidava il centrocampo azzurro verso un Mondiale vinto a colpi di sacrificio. Oggi, 19 anni dopo la finale di Berlino, Ringhio potrebbe tornare a Coverciano da commissario tecnico. Dopo l’esonero di Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri, la FIGC potrebbe voler puntare su di lui. Non uno qualsiasi, ma un uomo che la maglia azzurra l’ha incarnata, sudata, amata. Affidare l’ Italia a Gattuso, però, significherebbe scegliere un profilo atipico, tutto cuore e campo, con pregi enormi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia, Gattuso CT sarebbe davvero la scelta giusta?

