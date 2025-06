Italia | Firenze accademia svela scultura del padre di riso ibrido Yuan Longping

Tutti gli sguardi sono ora rivolti a Firenze, dove l’Accademia dei Georgofili ha svelato una straordinaria scultura di Yuan Longping, il “padre del riso ibrido”. Questa opera, donata da Wu Weishan, rappresenta un simbolo di cooperazione e amicizia tra Cina e Italia, celebrando 55 anni di relazioni diplomatiche. Un evento che unisce scienza, arte e storia in un abbraccio culturale senza precedenti.

Una scultura di Yuan Longping, il famoso scienziato cinese noto come il “padre del riso ibrido”, e’ stata presentata giovedi’ all’Accademia dei Georgofili di Firenze, in Italia. L’opera e’ stata creata e donata da Wu Weishan, direttore del Museo nazionale d’arte cinese. La donazione celebra il 55mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, evidenziando la cooperazione dei due Paesi in campo scientifico e artistico. “Tutti coloro che si occupano di scienze agrarie conoscono Yuan Longping”, ha dichiarato Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia dei Georgofili. “E’ stato uno scienziato eccezionale che ha avuto un impatto profondo nella lotta globale contro la fame”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it