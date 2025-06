Istituto Vallisneri terminato il cantiere di adeguamento sismico

L’Istituto Vallisneri di Arceto si prepara al futuro con un importante intervento di sicurezza: i lavori di adeguamento sismico, finanziati dal Comune con 750mila euro, sono ormai conclusi. Un cantiere avviato nell’estate 2023 e condotto senza interrompere l’attività scolastica, ha rafforzato la struttura grazie a un innovativo esoscheletro metallico. Ora, studenti e docenti possono vivere l’ambiente scolastico in totale sicurezza, consapevoli di essere protetti anche in caso di terremoto.

Conclusi i lavori di miglioramento sismico del corpo aule della scuola secondaria di primo grado 'Antonio Vallisneri' di Arceto. Un'operazione da 750mila euro, finanziata con risorse del bilancio comunale. Il cantiere, avviato nell'estate 2023 e portato avanti senza interrompere l'attività didattica, ha dotato l'edificio di un nuovo esoscheletro metallico che rafforza la struttura originaria e ne migliora il comportamento in caso di terremoto. "Questo intervento è un investimento concreto sulla sicurezza dei nostri ragazzi e sulla qualità del tempo che trascorrono a scuola – dice il sindaco Matteo Nasciuti –.

