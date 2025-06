Israele | Gaza fronte secondario guerra

In un cambio di strategia, Israele ha dichiarato che Gaza è ora un fronte secondario nella guerra, concentrando le sue forze sull'Iran. L'Idf ha annunciato di aver creato una rotta sicura verso Teheran grazie a recenti operazioni aeree, con oltre 400 obiettivi distrutti, tra cui siti nucleari. Questa svolta potrebbe ridefinire gli equilibri regionali e le future dinamiche del conflitto, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

13.35 L'esercito israeliano ha dichiarato che Gaza è diventata un fronte secondario nella guerra. L'Idf ha precisato che l' attenzione principale dell'esercito si è spostata sull'Iran. L'esercito ha affermato che l'operazione dell'aeronautica ha creato una rotta sicura verso Teheran. E ora i caccia possono operare liberamente nel suo spazio aereo. Ha fatto sapere di aver distrutto finora più di 400 obiettivi e di aver preso di mira siti nucleari e distrutto uno per l'uranio arricchito. E sono stati eliminati 9 scienziati nucleari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’opposizione espone lenzuoli bianchi per Gaza in Regione Lombardia: “Siamo di fronte a una strage” - A Milano, il Consiglio regionale della Lombardia si è trasformato in un palcoscenico di protesta contro la strage di civili a Gaza.

