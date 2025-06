Israele verso una nuova escalation contro l' Iran Netanyahu | Colpiremo ogni obiettivo degli ayatollah

In un clima di crescente tensione, Israele si prepara a una nuova escalation contro l'Iran. Il premier Netanyahu ha annunciato con fermezza: "Colpiremo ogni obiettivo degli ayatollah", mentre l'Aeronautica militare israeliana avvisa che le operazioni procedono secondo i piani e sono pronte a reagire a qualsiasi provocazione. La regione è in fermento, e il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di questa delicata crisi, destinata a definirsi nei prossimi giorni.

L'aeronautica militare israeliana (Iaf) ha dichiarato che la sua operazione contro l'Iran sta "procedendo secondo i piani" e si sta "preparando a un'ulteriore escalation improvvisa". L'Iaf afferma inoltre di essere impegnata a contrastare i tentativi dell'Iran di lanciare massicce ondate di missili balistici su Israele, con aerei da combattimento che sorvolano i siti di lancio.

