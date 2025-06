Israele verso una nuova escalation contro l' Iran Netanyahu | Colpiremo ogni obiettivo degli ayatollah Teheran stoppa i negoziati con gli Usa sul nucleare

Con il passare dei giorni, la tensione tra Israele e Iran si intensifica, prefigurando una possibile escalation militare senza precedenti. Netanyahu avverte: "Colpiremo ogni obiettivo degli ayatollah a Teheran" e interrompe i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti. La determinazione israeliana nel contrastare le minacce iraniane si fa sempre più evidente, lasciando presagire un capitolo di confronto che potrebbe cambiare gli equilibri regionali.

L'aeronautica militare israeliana (Iaf) ha dichiarato che la sua operazione contro l'Iran sta "procedendo secondo i piani" e si sta "preparando a un'ulteriore escalation improvvisa". L'Iaf afferma inoltre di essere impegnata a contrastare i tentativi dell'Iran di lanciare massicce ondate di missili balistici su Israele, con aerei da combattimento che sorvolano i siti di lancio.

