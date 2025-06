Israele | Stiamo attaccando diversi obiettivi distrutto sito di Isfahan per l' uranio arricchito E Musk annuncia | In Iran attivato Starlink | Colpiti siti nucleari c' è rischio contaminazione radioattiva?

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con attacchi mirati e risposte contundenti che rischiano di scatenare un conflitto più ampio. Recenti operazioni israeliane hanno colpito obiettivi strategici, tra cui il sito di Isfahan, mentre Teheran risponde lanciando decine di missili. Nel frattempo, Musk annuncia l’attivazione di Starlink in Iran, aprendo nuove prospettive di comunicazione. La situazione rimane critica, con il rischio di contaminazione radioattiva e una destabilizzazione regionale in atto.

Ancora scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele: "Stiamo attaccando diversi obiettivi, distrutto sito di Isfahan per l'uranio arricchito". E Musk annuncia: "In Iran attivato Starlink"| Colpiti siti nucleari, c'è rischio contaminazione radioattiva?

Italiano bloccato in Israele: “Stiamo bene e in attesa notizie” - In un momento di grande incertezza, la voce di Antonello Sannino, presidente dell’Arcigay Antinoo di Napoli, ci rassicura: lui e altri italiani sono al sicuro in Israele.

Nella notte di giovedì, Israele ha condotto un massiccio attacco aereo contro diversi obiettivi collegati al programma nucleare e missilistico iraniano. Secondo la televisione di stato iraniana, l’operazione ha provocato la morte di figure di primo piano come Hos Vai su Facebook

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Media, Siria annuncia 'piena riapertura' dello spazio aereo; Israele attacca l'Iran, Idf, da Teheran 'almeno 150 missili'. Appello di Netanyahu agli iraniani: 'Unitevi contro il regime malvagio'; Le notizie del primo giorno della guerra tra Israele e Iran, il 13 giugno.

Israele dichiara Gaza "fronte secondario". Teheran: "Pronti a colpire basi Usa" | La diretta - Le minacce della Repubblica islamica: "Useremo 2mila missili". Si legge su msn.com

IRAN, ISRAELE ATTACCA - Questa operazione durerà "tanti giorni quanti necessari per eliminare questa minaccia", ha spiegato il Pri

In diretta. Scambio di attacchi tra Israele e Iran: vittime da entrambe le parti - La tensione in Medio Oriente è altissima, mentre la comunità internazionale invita alla de-