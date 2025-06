Israele saltano i negoziati sul nucleare tra Usa e Iran Putin e Trump pronti a mediare

Tensioni crescenti e negoziati in bilico tra Usa e Iran minacciano di far saltare il sesto round di colloqui previsti in Oman, mentre Israel e Iran sono coinvolti in intensi scontri aerei. Il governo islamico si chiude al dialogo con Washington, dichiarando il dialogo sul nucleare ormai inutile. In questo scenario di instabilità , Putin e Trump si preparano a svolgere un ruolo di mediazione, offrendo una via d’uscita per una crisi che rischia di amplificarsi.

Una serie di attacchi di incrociati nei cieli di Iran e Israele che stanno tenendo sul filo del rasoio il sesto round di colloqui con gli Usa che si dovrebbero tenere domenica in Oman. Il governo islamico difatti sembra chiudere a Washington: "Dialogo sul nucleare è ormai inutile". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, saltano i negoziati sul nucleare tra Usa e Iran. Putin e Trump pronti a mediare

