Israele richiama i riservisti Teheran | Pronti a colpire basi Usa in Medio Oriente | La diretta

Tensioni alle stelle nel Medio Oriente: Israele richiama i riservisti, mentre Teheran minaccia di colpire basi USA con 2.000 missili. La situazione si intensifica, e il bilancio dei morti negli scontri continua a salire, alimentando l’incertezza globale. In un contesto così volatile, la regione si trova sull’orlo di un nuovo capitolo di crisi internazionale. Resta aggiornato per capire come evolverà questa drammatica escalation.

Le minacce della Repubblica islamica: "Useremo 2mila missili". Il bilancio dei morti negli scontri continua a salire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele richiama i riservisti. Teheran: "Pronti a colpire basi Usa in Medio Oriente" | La diretta

In questa notizia si parla di: israele - richiama - riservisti - teheran

Israele, stallo nei colloqui con Hamas: Netanyahu richiama delegazione da Doha - Il governo israeliano ha deciso di interrompere i colloqui in corso a Doha con Hamas, richiamando l'intera delegazione.

Attenzione. A seguito di una nuova valutazione, l'esercito israeliano richiama riservisti. Perché è importante e cosa significa: https://dangelodario.it/2025/06/11/tuoni-di-guerra-in-medio-oriente-ordine-di-evacuazione-per-lambasciata-usa-in-iraq-cam Vai su X

Uno degli oltre cento missili lanciati dall'Iran verso Israele ha colpito un palazzo nel centro di Tel Aviv. All'interno dell'edificio è scoppiato un incendio mentre tutta l'area era stata precedentemente evacuata. #telaviv #israele Vai su Facebook

Israele richiama i riservisti. Teheran: Pronti a colpire basi Usa in Medio Oriente | La diretta; L'Iran risponde a Israele con raffiche di missili: almeno quattro morti, nuove esplosioni a Tel Aviv | Colpita Teheran e basi difensive limitrofe | Le Idf richiamano i riservisti; Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Tajani riunisce in videoconferenza gli ambasciatori delle principali sedi diplomatiche.

Israele richiama i riservisti. Teheran: "Pronti a colpire basi Usa in Medio Oriente" | La diretta - Le minacce della Repubblica islamica: "Useremo 2mila missili". Lo riporta ilgiornale.it

Israele, "l'attacco all'Iran un favore economico (indiretto) a Putin. La risposta di Teheran? Forte ma limitata" - Intensi bombardamenti da parte di oltre 200 aerei hanno duramente colpito aree ... Da affaritaliani.it

È guerra tra Israele e Iran: missili colpiscono anche Tel Aviv dopo i raid su Teheran e sulle basi del programma atomico - La risposta iraniana con cinque ondate di missili dopo che i raid dell'Idf avevano ucciso il capo di Stato maggiore, la guida dei Pasdaran e il consigliere politico della Guida suprema ... Da today.it