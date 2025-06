Israele raffica di missili dall’Iran Idf attacca obiettivi militari a Teheran

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: un'inaspettata raffica di missili balistici iraniani si abbatte su Israele, mentre l'IDF risponde con attacchi mirati a obiettivi militari a Teheran. La situazione rimane critica, con civili invitati a proteggersi nei rifugi e il mondo in allerta. In questo scenario di crescente escalation, le dinamiche geopolitiche potrebbero cambiare in modo imprevedibile. La tensione si intensifica, e il futuro della regione resta incerto.

(Adnkronos) – Nuova raffica di missili balistici lanciati dall'Iran verso Israele. Le difese aeree, spiega l'Idf, è al lavoro per abbattere le minacce. I civili sono stati istruiti a rimanere nei rifugi fino a nuovo avviso, riporta il Times of Israel. La tv di Stato iraniana ha poi confermato quanto già anticipato dall'esercito israeliano, ossia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Israele lancia l'operazione "Leone crescente" e bombarda l'Iran: colpiti siti nucleari | Rappresaglia di Teheran con una raffica di missili - In un crescendo di tensioni diplomatiche e militari, Israele ha lanciato l'operazione Leone Crescente, colpendo siti nucleari iraniani, mentre Teheran risponde con una raffica di missili e una potente rappresaglia, "Vera Promessa 3".

Da msn.com: I media iraniani hanno confermato la morte di Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei.