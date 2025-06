Israele | oltre 400 obiettivi colpiti in Iran focus sui siti nucleari

In un'azione senza precedenti, Israele ha colpito oltre 400 obiettivi in Iran, concentrandosi sui siti nucleari di Natanz e Isfahan, con la distruzione di un'importante infrastruttura per l'uranio arricchito. La tensione cresce mentre le forze israeliane promettono di proseguire le operazioni per garantire la sicurezza regionale. La partita tra geopolitica e minacce nucleari entra in una nuova fase che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

L'Idf ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan, dove è stata distrutta un'infrastruttura per l' uranio arricchito: tuttavia, Israele chiarisce di non aver colpito l'impianto di Fordow. Il capo di stato maggiore e il comandante dell'Aeronautica militare hanno inoltre osservato che i caccia dell'Aeronautica continueranno a operare per attaccare obiettivi a Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele: oltre 400 obiettivi colpiti in Iran, focus sui siti nucleari

In questa notizia si parla di: obiettivi - israele - iran - siti

Israele colpisce obiettivi Houthi in Yemen: raid su porti e infrastrutture - Israele ha lanciato attacchi mirati contro obiettivi Houthi in Yemen, colpendo porti e infrastrutture strategiche.

Giovedì notte Israele ha attaccato siti militari e nucleari in Iran. L'attacco, in diverse ondate, è ancora in corso e «proseguirà per giorni» (ha detto il governo di Tel Aviv), e ha avuto come obiettivi anche diverse figure chiave iraniane, vertici militari e scienziati ch Vai su Facebook

MIE PILLOLE, sull'attacco di #Israele all'#Iran: - Non vi sarebbero vittime civili. - Sono stati colpiti esclusivamente obiettivi militari, i lussuosi quartier generali dei #pasdaran, i siti di produzione dei missili a lungo raggio, basi militari e siti nucleari. - Insomma, Isra Vai su X

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - L'Idf dichiara Gaza fronte secondario di guerra; Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. «Usa coinvolti nel respingere raid Iran; I missili di Israele sull’Iran: è guerra. «Apriremo le porte dell'inferno».

Israele: oltre 400 obiettivi colpiti in Iran, focus sui siti nucleari - L'Idf ha colpito più di 400 obiettivi in Iran, inclusi Natanz e Isfahan, ma non Fordow. Si legge su quotidiano.net

Operazione Rising Lion: quali obiettivi e persone sono stati colpiti da Israele in Iran - Israele ha colpito l'Iran nella notte tra giovedì e venerdì, attaccando siti strategici, alti dirigenti e scienziati nucleari. Lo riporta msn.com

Idf, distrutto sito per l'uranio arricchito a Isfahan - L'Idf ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in ;;Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan, dove è stata distrutta un'infrastruttura per l'uranio arricch ... Come scrive ansa.it