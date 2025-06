Israele nuovi raid sull’Iran Teheran | Impossibile continuare colloqui con Usa

Le tensioni tra Israele e Iran sono in aumento, con nuovi raid che scuotono i cieli del Medio Oriente. La fragile speranza di un dialogo con gli Stati Uniti si sgretola, mentre Teheran annuncia la fine dei negoziati sul nucleare. In un clima di crisi crescente, il futuro degli sforzi diplomatici appare sempre piĂą incerto. La regione si avvia verso un nuovo capitolo di instabilitĂ e confronti, lasciando il mondo con il fiato sospeso.

Una serie di attacchi di incrociati nei cieli di Iran e Israele che stanno tenendo sul filo del rasoio il sesto round di colloqui con gli Usa che si dovrebbero tenere domenica in Oman. Il governo islamico difatti sembra chiudere a Washington: "Dialogo sul nucleare è ormai inutile". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, nuovi raid sull’Iran. Teheran: “Impossibile continuare colloqui con Usa”

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#Iran. #Israele fa sapere di avere eliminato altri 3 scienziati nucleari, continuano i raid dello stato Ebraico. Da Istanbul l'inviata #GR1 Azzurra...

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Iran minaccia: Colpiremo le basi Usa, Gb e Francia. Attaccheremo tutti i Paesi che difenderanno Israele; Idf: Iran verso nuova escalation, attesi nuovi bombardamenti da questa sera. Teheran: abbattuto terzo caccia israeliano; Israele - Iran, le news in diretta. Idf: “In serata riprenderanno i bombardamenti dall’Iran”.

Israele: "Distrutto sito per l'uranio arricchito". Teheran: "Colloqui con gli Usa ora sono inutili" | La direttta - Le minacce della Repubblica islamica: "Useremo 2mila missili". Da msn.com

Iran,ingiustificabili colloqui con Usa mentre ci sono raid - Proseguire i colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti è ingiustificabile mentre persistono i "barbari" attacchi israeliani contro il Paese. Riporta ansa.it

Israele verso una nuova escalation, 'Gaza fronte secondario'. L'Iran minaccia Londra e Parigi - Teheran a Gran Bretagna e Francia: 'Attacchiamo le vostre basi'. Segnala ansa.it