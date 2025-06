Israele nuovi attacchi in Iran | Gaza ormai è un fronte secondario

In un contesto di tensione crescente, Israele ridimensiona il fronte di Gaza e punta l’attenzione sull’Iran, considerato ormai il vero epicentro del conflitto. Le recenti operazioni militari israeliane hanno segnato un cambiamento strategico, aprendo un corridoio sicuro verso Teheran e rafforzando la loro presenza nella regione. Questa evoluzione apre nuove sfide geopolitiche e apre un capitolo cruciale nel delicato equilibrio mediorientale.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato oggi che la Striscia di Gaza rappresenta ormai un fronte secondario nel conflitto in corso, mentre il focus strategico si è spostato sull’Iran.Secondo quanto riferito dai vertici militari, le recenti operazioni dell’aeronautica israeliana avrebbero aperto un corridoio sicuro verso Teheran, consentendo ai jet da combattimento di operare senza ostacoli all’interno dello spazio aereo iraniano. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver colpito finora oltre 400 obiettivi in territorio iraniano, inclusi siti strategici legati al programma nucleare della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Israele, nuovi attacchi in Iran: «Gaza ormai è un fronte secondario»

