Israele non ferma le bombe e i nostri bambini muoiono di fame la testimonianza da Gaza in totale blackout

In un contesto di devastazione e silenzio forzato, Gaza si trova isolata tra bombe e fame, mentre i nostri bambini pagano il prezzo più alto. Fanpage.it ha incontrato Mohamed Alamarin, pizzaiolo locale, che denuncia la totale paralisi delle forniture di cibo e materiali essenziali. Una crisi che richiede attenzione immediata e una voce forte a livello internazionale. Continua a leggere.

Fanpage.it è riuscita ad entrare in contatto con Mohamed Alamarin, pizzaiolo di Gaza, nonostante il blackout completo della Striscia: “Da quando Israele ha iniziato la guerra con l’Iran qui hanno chiuso di nuovo tutti i valichi, non entra più niente, non c’è farina, non c’è niente, non ci sono più le distribuzioni di cibo, nessun camion entra a Gaza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gaza - israele - blackout - ferma

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Netanyahu non si ferma. Raid di Israele contro la casa di una dottoressa: uccisi 9 dei suoi 10 figli >>> https://buff.ly/8BqIcTE Vai su Facebook

“Israele non ferma le bombe e i nostri bambini muoiono di fame”, la testimonianza da Gaza in totale blackout; Media: almeno 23 civili uccisi in nuovi bombardamenti israeliani su Gaza - Gaza ormai fronte secondario, priorità è Iran; Guerra ultime notizie. Libano, primo attacco aereo Idf contro Hezbollah da inizio tregua. Ipotesi Unifil a guida italiana per rafforzare cessate il fuoco.

“Israele non ferma le bombe e i nostri bambini muoiono di fame”, la testimonianza da Gaza in totale blackout - it è riuscita ad entrare in contatto con Mohamed Alamarin, pizzaiolo di Gaza, nonostante il blackout completo della Striscia: “Da quando Israele ... Segnala fanpage.it

Media: almeno 23 civili uccisi in nuovi bombardamenti israeliani su Gaza - Media: almeno 23 civili uccisi in bombardamenti Israele su Gaza Almeno 23 palestinesi sono stati uccisi e decine di feriti nelle prime ore di oggi, mentre le forze israeliane intensificavano i bombard ... msn.com scrive

Si spegne l’ultima luce su Gaza: i raid di Israele fanno crollare Internet e linea fissa nella Striscia - Su Gaza è calato definitivamente il buio e così, temono i suoi abitanti, Israele potrà continuare la sua guerra indisturbatamente. Segnala ilfattoquotidiano.it