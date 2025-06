Israele missili ad alta precisione e agenti speciali del Mossad infiltrati | un blitz preparato per anni

In un’operazione orchestrata con anni di pianificazione, Israele ha sferrato un attacco con missili ad alta precisione, supportato da agenti speciali del Mossad infiltrati. Questa intricata rete di informatori e sabotatori rappresenta la minaccia più grande per il controspionaggio iraniano, dimostrando ancora una volta come l’intelligence possa cambiare le sorti di un conflitto. La scena si prepara a un nuovo capitolo di tensione e strategia, dove nulla è lasciato al caso.

La rete di informatori, agenti sotto copertura e sabotatori che fa capo al Mossad è da sempre l?incubo del controspionaggio iraniano. Negli ultimi anni, le forze di sicurezza e.

Il Mossad ha pubblicato alcuni video che mostrano gli agenti in azione sul suolo iraniano, nell'ambito dell'Operazione Rising Lion iniziata venerdì 13 giugno. Nelle immagini anche gli attacchi ai sistemi di difesa e missilistici iraniani #Iran #Israele #mossad Vai su X

Il Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana che si occupa di operazioni all'estero, ha pubblicato alcuni video dei suoi agenti in azione sul suolo iraniano, nell'ambito dell'Operazione Rising Lion iniziata venerdì 13 giugno. Le immagini mostrano anche gli atta Vai su Facebook

