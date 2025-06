Israele missile Iran colpisce edifici nel centro del Paese | 2 morti

Nella notte tra venerdì e sabato, il Medio Oriente si è risvegliato sotto una pioggia di missili e droni, con Iran e Israele protagonisti di un violento scambio di attacchi. Mentre le esplosioni illuminavano il cielo di Gerusalemme e Tel Aviv, si registrano vittime e danni significativi. Immaginate come questa escalation possa influenzare la fragile stabilità regionale: cosa ci riserva il futuro in questo scenario ad alta tensione?

L’Iran ha lanciato attacchi di rappresaglia con missili e droni contro Israele nella notte tra venerdì e sabato, uccidendo almeno tre persone e ferendone decine, in risposta a una serie di pesanti raid israeliani contro il cuore del programma nucleare iraniano e contro le sue forze armate. Esplosioni hanno illuminato il cielo notturno su Gerusalemme e Tel Aviv, facendo tremare gli edifici sottostanti. L’esercito israeliano ha invitato i civili a rifugiarsi per ore nei rifugi antiaerei. Nel video la scena nella città israeliana centrale di Rishon Lezion, dove un missile di Teheran ha colpito nei pressi di abitazioni, uccidendo due persone e ferendone 19, secondo quanto riferito dal servizio di emergenza Magen David Adom. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, missile Iran colpisce edifici nel centro del Paese: 2 morti

In questa notizia si parla di: israele - iran - edifici - missile

