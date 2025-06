Israele-Iran Teheran colpisce Tel Aviv 3 morti Nella notte raid sul quartiere dove vive Khamenei

Nella notte, Israele e Iran si sono scontrati in un'escalation di tensione che minaccia di sconvolgere l’intera regione. Con Tel Aviv sotto attacco e civili costretti a rifugiarsi, l’ombra della guerra si fa più consistente. La domanda ora è: quanto più potrà intensificarsi questo conflitto? La situazione rimane estremamente critica e richiede attenzione immediata.

Continua a crescere l’ escalation tra Israele e Iran. All’alba di oggi, sabato, lo Stato ebraico è stato colpito da una nuova ondata di missili balistici lanciati da Teheran, con esplosioni a Tel Aviv. Le sirene hanno risuonato in tutto il Paese, dove ai civili è stato ordinato di restare nei rifugi. Il bilancio provvisorio è di almeno tre morti e oltre 80 feriti. Secondo l’Idf, le intercettazioni sono ancora in corso. Nella notte, Israele ha colpito Teheran, inclusi quartieri dove risiedono la Guida Suprema Khamenei e il presidente Pezeshkian. Aerei israeliani avrebbero sorvolato la capitale iraniana, mentre sono state udite forti esplosioni anche nei pressi dell’aeroporto di Mehrabad. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Teheran colpisce Tel Aviv, 3 morti. Nella notte raid sul quartiere dove vive Khamenei

