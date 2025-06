Israele-Iran Tajani | Teheran non può dotarsi della bomba atomica

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato con fermezza che Teheran non deve possedere l'atomica. Durante l’audizione alle commissioni di Camera e Senato, Tajani ha ribadito l’importanza di garantire la sicurezza regionale e internazionale, affermando che ogni minaccia nucleare da parte dell’Iran rappresenta un passo troppo rischioso per la stabilità globale. L’Europa deve agire con decisione per prevenire il peggio.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato in audizione davanti alle commissioni Affari esteri di Camera e Senato in merito agli sviluppi, sempre piĂą preoccupanti, della crisi tra Israele e Iran. “Di fronte a una minaccia esistenziale, Israele ha il sacrosanto diritto di difendere i propri cittadini. Non può esservi, su questo punto, alcuna ambiguitĂ . L’Iran non può dotarsi della bomba atomica “, ha detto Tajani in apertura del suo discorso. Tajani: “Operazione Israele destinata a durare giorni se non settimane”. L’ operazione militare israeliana contro l’Iran “appare destinata a durare diversi giorni, se non settimane “, ha poi aggiunto il titolare della Farnesina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Tajani: “Teheran non può dotarsi della bomba atomica”

