Israele-Iran secondo giorno di attacchi | bombe sul quartiere di Khamenei Esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv Teheran | pronti a usare 2mila missili | Se colpite i civili nel mirino i leader politici

Tensioni in aumento tra Israele e Iran: secondo giorno di attacchi e contrattacchi che scuotono il Medio Oriente. Bombe su Khamenei, esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv, mentre Teheran minaccia di rispondere con 2.000 missili. I civili sono nel mirino e i leader politici si preparano a nuove escalation. La regione si trova sull’orlo di una crisi senza precedenti, un conflitto che potrebbe avere ripercussioni globali.

Nella notte tra giovedì e venerdì Israele ha lanciato diverse ondate di attacchi missilistici contro siti militari e nucleari iraniani. Nella sera di venerdì l'Iran ha lanciato centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv.

