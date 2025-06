Israele-Iran seconda notte di guerra | Tel Aviv colpisce la residenza di Khamenei Teheran bombarda le case | 3 morti decine di feriti

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, segnando la seconda notte di conflitto aperto. Tel Aviv ha colpito la residenza di Khamenei, mentre Teheran ha risposto bombardando le case civili, causando 3 morti e decine di feriti. Uno scontro che rischia di escalation e coinvolgimento internazionale. In un contesto già fragile, cosa ci aspetta nelle prossime ore?

L'articolo Israele-Iran, seconda notte di guerra Tel Aviv colpisce la residenza di Khamenei, Teheran bombarda le case: 3 morti, decine di feriti proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele-Iran, seconda notte di guerra | Tel Aviv colpisce la residenza di Khamenei, Teheran bombarda le case: 3 morti, decine di feriti

In questa notizia si parla di: israele - iran - seconda - notte

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#MedioOriente Seconda notte di guerra aperta tra #Iran e #Israele. Dopo l'attacco contro città e siti nucleari iraniani con decine di morti e feriti, è scattata la rappresaglia di Tehran. Il video con cui l'IDF annuncia la distruzione di un drone iraniano Vai su X

MEDIO ORIENTE | È guerra tra Israele e Iran. Alle tre di notte di venerdì l'aeronautica israeliana ha preso il controllo dei cieli iraniani, colpendo siti militari e nucleari, decapitandone i vertici, e uccidendo 78 civili. Dopo una giornata di minacce, in serata il regim Vai su Facebook

Israele-Iran, seconda notte di guerra | Tel Aviv colpisce la residenza di Khamenei, Teheran bombarda le case: 3 morti, decine di feriti; Attacchi da Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari.

Israele-Iran, notte di attacchi. Raid sul quartiere di Khamenei, missili sui palazzi a Tel Aviv - Notte di attacchi da entrambi i fronti tra Israele e Iran in una nuova spirale di guerra nella regione. Da iltempo.it

Israele-Iran, Teheran colpisce Tel Aviv, 3 morti. Nella notte raid sul quartiere dove vive Khamenei - All’alba di oggi, sabato, lo Stato ebraico è stato colpito da una nuova ondata di missili balistici lanciati da Teheran, con esplosioni a Tel Aviv. Lo riporta msn.com

Guerra aperta tra Israele e Iran, attacchi incrociati nella notte. Missili contro Tel Aviv, esplosioni a Teheran: morti e terrore - Aerei da combattimento israeliani avrebbero bombardato una base militare nella città di Zanjan. Secondo msn.com