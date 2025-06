Israele-Iran Schlein | non accetteremo che faccia dimenticare Gaza

In un contesto internazionale segnato da tensioni e crisi, la leadership del Partito Democratico italiano si distingue per la fermezza nel difendere la causa di Gaza. Elly Schlein ha sottolineato con chiarezza che nessuna vicenda, anche di portata globale come l’attacco all’Iran, può far cadere nel dimenticatoio il dramma dei civili di Gaza. La lotta per i diritti umani richiede attenzione costante e senza compromessi. È fondamentale ricordare che...

Roma, 14 giu. (askanews) – “Noi non accetteremo che questa grave vicenda, questo attacco all’Iran e le sue conseguenze, facciano dimenticare Gaza nel dibattito europeo e anche nel dibattito italiano”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante il dibattito seguito all’audizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato. “Noi – ha aggiunto – continuiamo a chiedere oltre il cessate il fuoco, la liberazione incondizionata di tutti gli ostaggi israeliani, le sanzioni per il governo di estrema destra di Netanyahu e anche il riconoscimento dello stato di Palestina, perché pure i palestinesi come gli israeliani hanno pieno diritto a vedersi riconosciuto uno Stato in cui vivere in pace e sicurezza e non li dobbiamo dimenticare perché si apre un altro fronte”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

