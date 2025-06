Israele-Iran Renzi | Escalation militare rischia accelerazione in direzione sbagliata

Il conflitto tra Israele e Iran si sta intensificando, rischiando di accelerare verso una spirale di escalation militare che potrebbe avere conseguenze disastrose. Matteo Renzi, leader di Iv, nel corso del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, ha sottolineato come questa tensione si inserisca in un quadro di instabilità globale ormai consolidato, evidenziando l’importanza di affrontare con responsabilità questa complessa situazione per evitare un escalation che potrebbe danneggiare tutti.

Matteo Renzi, leader Iv, a margine al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo (Genova) presso l’Excelsior Palace Hotel parla della guerra tra Israele e Iran. “In questo nuovo disordine mondiale che caratterizza ormai il pianeta da qualche anno, oggi la guerra Israele-Iran è una guerra che costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione – spiega -. Da un lato c’è il diritto sacrosanto di Israele a difendersi, a evitare che una bomba nucleare distrugga l’esperienza di Israele. Dall’altro c’è il tema di come affrontare la minaccia nucleare iraniana, perchĂ© l’escalation militare rischia di produrre effetti opposti, di accelerare nella direzione sbagliata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Renzi: “Escalation militare rischia accelerazione in direzione sbagliata”

