Israele-Iran Putin pronto a mediare

In un momento di crescente tensione tra Israele e Iran, Vladimir Putin si inserisce come mediatore, chiamando i leader dei due paesi per promuovere la pace. Il presidente russo, storico alleato di Teheran, condanna l'attacco di Tel Aviv ma si impegna a favorire il dialogo e la de-escalation del conflitto. La sua iniziativa potrebbe rappresentare una svolta decisiva: riprendere il dialogo per risolvere le...

Tra Israele e Iran si fa avanti nell'inedito ruolo di mediatore anche Vladimir Putin, che nelle ultime ore ha sentito al telefono sia il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, che il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Il leader del Cremlino, storico alleato di Teheran, condanna l'attacco di Tel Aviv ma assicura che lavorerĂ per la de-escaltion del conflitto. E, soprattutto, sottolinea l'importanza di "riprendere il dialogo per risolvere le questioni relative al programma nucleare iraniano solo attraverso la politica e la diplomazia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele-Iran, Putin pronto a mediare

In questa notizia si parla di: israele - iran - putin - pronto

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Iran-Israele, Putin a Netanyahu: “Pronto a mediare con Teheran” Vai su Facebook

#Trump plaude all'azione militare di #Israele sull'#Iran. #Putin, che ha sentito entrambi i leader e si è detto pronto a mediare, ha invece definito gli attacchi di Tel Aviv inaccettabili. Preoccupazione della Cina, mentre l'Ue chiede ai Paesi in guerra di fermare l Vai su X

Iran-Israele, Putin a Netanyahu: “Pronto a mediare con Teheran”; Israele-Iran, Putin pronto a mediare; Israele attacca l'Iran, Idf, da Teheran 'almeno 150 missili'. Appello di Netanyahu agli iraniani: 'Unitevi contro il regime malvagio'.

Iran-Israele, Putin a Netanyahu: “Pronto a mediare con Teheran” - Il presidente russo condanna i raid israeliani in Iran e si propone come mediatore per evitare un’ulteriore escalation. Da tg24.sky.it

Cosa potrebbe succedere ora tra Israele e Iran - Israele ha degli obiettivi espliciti e uno implicito, mentre l'Iran potrebbe espandere il conflitto al resto del Medio Oriente ... Da ilpost.it

Israele attacca, Iran risponde con missili: 24 ore di guerra - In meno di 24 ore, offensiva e contrattacco in un quadro ad altissima tensione, con la prospettiva di un'escalation ... Come scrive msn.com