L’impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dagli scontri tra Israele e Iran e dalla minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz, rappresenta una vera manna per Mosca. Dopo mesi di rallentamento economico legato alle spese militari e a un calo dei ricavi da idrocarburi, l’aumento dei prezzi potrebbe rilanciare le finanze russe. Se l’Iran,...

L’ impennata dei prezzi del petrolio dopo gli attacchi di Israele contro l’ Iran e la risposta di Teheran è un’ottima notizia per Vladimir Putin. L ‘economia russa stava infatti iniziando a rallentare causa ingenti spese belliche associate negli ultimi mesi a un calo dei ricavi da idrocarburi. Ma ora i proventi dall’export di greggio, la principale fonte di entrate per Mosca, promettono di conoscere una nuova impennata. Soprattutto se l’Iran, come ipotizzano i media locali citando le dichiarazioni di Esmail Kosari, membro della commissione sicurezza del parlamento iraniano, decidesse davvero di chiudere lo Stretto di Hormuz, il principale snodo mondiale per il traffico petrolifero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele-Iran, petrolio in salita con lo spettro della chiusura dello stretto di Hormuz: una manna per Mosca

