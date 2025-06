Israele-Iran Papa Leone XIV | Nessuno minacci esistenza dell’altro sostenere causa pace

In un momento di grande tensione internazionale, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza del dialogo e del rispetto reciproco per costruire un futuro di pace duratura in Medio Oriente. Durante l’udienza giubilare nella Basilica di San Pietro, ha evidenziato che nessuno dovrebbe mai mettere a rischio l’esistenza dell’altro, invitando tutte le nazioni a perseguire la giustizia, la fraternità e il bene comune come pilastri fondamentali di una convivenza pacifica. È dovere di tutti impegnarsi affinché...

Papa Leone XIV nel corso dell’udienza giubilare nella Basilica di San Pietro ha parlato della guerra in Medio Oriente: “L’impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero per edificare una pace duratura fondata sulla giustizia, sulla fraternità e sul bene comune. Nessuno dovrebbe mai minacciare l’esistenza dell’altro. È dovere di tutti i Paesi sostenere la causa della pace, avviando cammini di riconciliazione e favorendo soluzioni che garantiscano sicurezza e dignità per tutti”. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Papa Leone XIV: “Nessuno minacci esistenza dell’altro, sostenere causa pace”

In questa notizia si parla di: papa - leone - nessuno - esistenza

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Il Papa a Israele e Iran, appello alla responsabilità e alla ragione. "Nessuno mai minacci l'esistenza dell'altro. Sostenere la causa della pace". #ANSA Vai su Facebook

Leone XIV è intervenuto al termine dell'udienza giubilare. «C'è molta preoccupazione, la situazione si è gravemente deteriorata. Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro» Vai su X

Israele-Iran, Leone XIV: nessuno minacci l’esistenza dell’altro, sostenere la pace; Appello di Papa Leone XIV a Israele e Iran: “Responsabilità e ragione”; Israele-Iran, l'appello di pace di papa Leone XIV: Nessuno minacci l'esistenza dell'altro. Responsabilità e ragione.

Israele-Iran, Papa Leone: «Nessun Paese minacci l'esistenza di un altro». Il ministro iraniano rassicurava sul nucleare "pacifico" - «Nessun Paese dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro». Segnala msn.com

Israele-Iran, l’appello di Leone XIV: “Nessuno minacci l’esistenza dell’altro” - L'appello di Papa Leone XIV per Israele e Iran dopo l'escalation della tensione tra i due Paesi. Si legge su msn.com

Leone XIV: su Israele e Iran, “nessuno minacci l’esistenza dell’altro. È dovere di tutti i Paesi sostenere la causa della pace” - Lo ha detto Papa Leone XIV lanciando un accorato appello per la pace al termine dell’udienza giubilare, questa mattina nella basilica vaticana. Riporta difesapopolo.it