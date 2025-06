Israele-Iran Papa Leone | Nessun Paese minacci l' esistenza di un altro Il ministro iraniano rassicurava sul nucleare pacifico

In un mondo complesso e interconnesso, le parole di responsabilità e dialogo risuonano più che mai. Mentre il ministro iraniano ribadisce il carattere pacifico del nucleare, la basilica di San Pietro si apre a un messaggio di speranza e unità, con Papa Leone XIV che invita alla riflessione: nessun paese dovrebbe minacciare l’esistenza di un altro. Un richiamo alla pace che attraversa i secoli, portando a una visione di concordia globale.

«Mi appello alla responsabilità e alla ragione». «Nessun Paese dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro». Nella basilica di San Pietro Papa Leone XIV, il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Israele-Iran, Papa Leone: «Nessun Paese minacci l'esistenza di un altro». Il ministro iraniano rassicurava sul nucleare "pacifico"

