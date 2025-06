Israele-Iran notte di attacchi sui due fronti Bombardato il quartiere di Khamenei colpito edificio a sud di Tel Aviv | 2 morti e 20 feriti | È guerra Se colpite i civili nel mirino i leader politici

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo drammatico picco, con notti di violenza che scuotono il Medio Oriente. Tra attacchi a Tel Aviv, Khamenei e obiettivi militari, civili innocenti pagano il prezzo più alto. In un clima di crescente ostilità , il rischio di escalation si fa sempre più concreto, lasciando il mondo in apprensione per le prossime mosse di due nazioni in guerra.

Nella notte tra giovedì e venerdì Israele ha lanciato diverse ondate di attacchi missilistici contro siti militari e nucleari iraniani. Nella sera di venerdì l'Iran ha lanciato centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele-Iran, notte di attacchi sui due fronti. Bombardato il quartiere di Khamenei, colpito edificio a sud di Tel Aviv: 2 morti e 20 feriti | È guerra. «Se colpite i civili, nel mirino i leader politici»

In questa notizia si parla di: israele - notte - iran - attacchi

Netanyahu ordina, l’esercito risponde. Nuovo massacro di Israele a Gaza: almeno 60 morti nella notte - Il conflitto tra Israele e Hamas si intensifica, con Netanyahu che ordina un intervento militare a Gaza dopo un attacco notturno che ha causato almeno 60 morti.

Le prime immagini dell’attacco dell’Iran contro Israele. La risposta iraniana - dopo gli attacchi israeliani di questa notte - è arrivata con “oltre 150 missili su tutto il territorio di Israele”. Diverse persone sono state ferite - lievemente - a Tel Aviv. Sono stati riportati Vai su Facebook

E questi sono i missili di #Israele sui cieli iraniani di Tabriz. È una notte di attacchi,un inferno in diretta tv.Era prevedibile dopo l’attacco di #Israele all’#Iran alla vigilia di un incontro in Oman tra americani e iraniani per un accordo sul nucleare di #Teheran Vai su X

Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e vertici militari. La Nato: fermare l’escalation; Rischi, costi e posta in palio dell’attacco israeliano all’Iran; I missili di Israele sull’Iran: è guerra. «Apriremo le porte dell'inferno».

Guerra Medio Oriente, serie di attacchi incrociati nella notte tra Iran e Israele. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medio Oriente, serie di attacchi incrociati nella notte tra Iran e Israele. Scrive tg24.sky.it

Israele attacca i siti nucleari e uccide i vertici militari. Ondate di missili dall'Iran - È l'attacco più grande di Israele all'Iran quello sferrato nella notte fra giovedì e venerdì e poi proseguito nel ... Come scrive iltempo.it

Iran, Israele scatena l'inferno: Teheran giura vendetta - Per Khamenei arriverà "punizione severa" Un attacco massiccio e senza precedenti, che rischia di aprire una guerra fe ... Riporta msn.com