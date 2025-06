Israele-Iran notte di attacchi Bombardato il quartiere di Khamenei Colpito edificio a sud di Tel Aviv | 3 morti La tv di Teheran | abbattuti droni spia | È guerra Se colpite i civili nel mirino i leader politici

Nella notte tra giovedì e venerdì, il Medio Oriente si è acceso di tensione: Israele ha risposto con attacchi missilistici contro obiettivi iraniani, mentre l'Iran ha contrattaccato con centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv. Tra colpi di cannone e droni spia abbattuti, la regione sembra precipitare in un conflitto senza precedenti, con civili e leader politici nel mirino. La situazione rimane critica e incerta, lasciando il mondo in allerta e sperando in una de-escalation.

Nella notte tra giovedì e venerdì Israele ha lanciato diverse ondate di attacchi missilistici contro siti militari e nucleari iraniani. Nella sera di venerdì l'Iran ha lanciato centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele-Iran, notte di attacchi. Bombardato il quartiere di Khamenei. Colpito edificio a sud di Tel Aviv: 3 morti. La tv di Teheran: abbattuti droni spia | È guerra. «Se colpite i civili, nel mirino i leader politici»

