Israele-Iran la linea di Tajani | Attacco fondato superata la linea rossa sull’atomica Il vertice alla Farnesina con gli ambasciatori

Il secondo giorno di escalation tra Israele e Iran si apre con tensioni palpabili e un crescente rischio di una crisi più estesa. Mentre i bombardamenti continuano sul campo, la diplomazia internazionale si mobilita freneticamente per contenere la situazione, con incontri urgenti come quello alla Farnesina tra Tajani e gli ambasciatori italiani. La linea di confine tra dialogo e conflitto si sta delineando sempre più sottile, ponendo il mondo a un passo da decisioni decisive.

Il secondo giorno di guerra tra Israele e Iran si apre sotto il segno della massima allerta diplomatica e militare. Mentre sul terreno proseguono i bombardamenti, la diplomazia internazionale si muove con urgenza per tentare di contenere una possibile escalation. Questa mattina alle 8.30, alla Farnesina, si è svolta una riunione in videoconferenza tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, i vertici del ministero e gli ambasciatori italiani presso le sedi strategiche di Teheran, Tel Aviv e Gerusalemme. L’obiettivo è fare il punto sulla crisi, predisporre eventuali piani per la sicurezza dei cittadini italiani nell’area e snocciolare le opzioni politiche e diplomatiche che possano essere affrontate dal governo italiano. 🔗 Leggi su Open.online