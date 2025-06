Israele-Iran il mondo in ansia per la pesante escalation

La tensione tra Israele e Iran si fa sempre più insostenibile, portando il mondo sull’orlo di una guerra aperta nel cuore del Medio Oriente. La notte tra il 12 e il 13 giugno, l’operazione “Rising Lion” ha segnato un punto di non ritorno, con offensive e rappresaglie che rischiano di scatenare un conflitto di vaste proporzioni. La scena internazionale osserva con apprensione, consapevole che ogni decisione potrebbe cambiare il corso della storia.

La tensione tra Israele e Iran ha raggiunto in queste ore un nuovo, pericolosissimo apice, aprendo scenari di guerra aperta tra le due potenze mediorientali. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno Israele ha lanciato una vasta offensiva contro obiettivi in territorio iraniano, dando avvio all’operazione “Rising Lion”. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha immediatamente attivato la sua rappresaglia con una pioggia di missili che ha colpito in profondità il territorio israeliano, in quella che le autorità iraniane hanno ribattezzato “Operazione Vera Promessa 3”. Le prime ore successive all’attacco israeliano sono state segnate dal panico in diverse città iraniane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it