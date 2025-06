Israele-Iran | gli scenari della guerra tra Teheran e Tel Aviv

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, minacciando di scatenare un conflitto regionale. Teheran avverte che ogni intervento occidentale potrebbe avere conseguenze imprevedibili, portando la zona a un punto di rottura. Quali sono gli scenari possibili? Dal coinvolgimento diretto degli Stati Uniti alle ripercussioni sulla stabilitĂ mediorientale, il futuro appare incerto e carico di rischi. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere in questa delicata escalation.

La guerra tra Israele-Iran rischia di allargarsi nella regione, dopo che Teheran ha messo in guardia Stati Uniti, Regno Unito e Francia dall’aiutare Tel Aviv a fermare gli attacchi iraniani. Teheran ha avvertito che le basi e navi occidentali nella regione potranno essere prese di mira. Di seguito alcuni possibili scenari del conflitto. Coinvolgimento degli Usa. Nonostante tutte le smentite degli Stati Uniti, l’Iran crede che le forze americane abbiano approvato e almeno tacitamente supportato gli attacchi di Israele. Teheran, come sottolinea la Bbc, potrebbe colpire obiettivi statunitensi in tutto il Medioriente, come campi delle forze speciali in Iraq, basi militari nel Golfo e missioni diplomatiche nella regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran: gli scenari della guerra tra Teheran e Tel Aviv

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarĂ massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterĂ l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterĂ una massima pressione.

